В Сирии мирные жители второй день не могут воспользоваться перемирием

Сегодня, 17:25

Население Гуты снова не смогло воспользоваться гуманитарной паузой

Фото: AFP
Фото: AFP

На второй день гуманитарной паузы, мирные жители Гуты в Сирии снова не смогли воспользоваться перемирием. Об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

"По завершении второй гуманитарной паузы ни один мирный житель не смог покинуть Восточную Гуту в связи с минометными обстрелами со стороны боевиков", – сказал Золотухин в среду российским журналистам.

Автобусы и машины скорой помощи для мирных жителей продолжили дежурить у гуманитарного коридора в Мухайам аль-Вафидин. 

Напомним, первая гуманитарная пауза также была сорвана боевиками.

Ранее сообщалось об обстреле боевиками гуманитарного коридора в Восточной Гуте. В Управлении гражданской обороны пригорода Дамаска сообщили в свою очередь об артиллерийском обстреле ряда районов Восточной Гуты.

Известно, что президент РФ Владимир Путин распорядился ввести пятичасовые "гуманитарные паузы" в Гутекоторые начали действовать во вторник, 27 февраля.

Режим тишины будет действовать ежедневно с 9:00 до 14:00. Это позволит гражданским покинуть район, который в последние дни жестоко бомбили сирийские правительственные силы, поддерживаемые РФ. 

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Путина оказать максимальное давление на сирийский режим,чтобы он остановил бои в Восточной Гуте.
Сирия, переговоры, обстрел, перемирие, гута
Источник:

Интерфакс

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