В Сирии мирные жители второй день не могут воспользоваться перемирием

Население Гуты снова не смогло воспользоваться гуманитарной паузой

На второй день гуманитарной паузы, мирные жители Гуты в Сирии снова не смогли воспользоваться перемирием. Об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

"По завершении второй гуманитарной паузы ни один мирный житель не смог покинуть Восточную Гуту в связи с минометными обстрелами со стороны боевиков", – сказал Золотухин в среду российским журналистам.

Автобусы и машины скорой помощи для мирных жителей продолжили дежурить у гуманитарного коридора в Мухайам аль-Вафидин.

Напомним, первая гуманитарная пауза также была сорвана боевиками.

Ранее сообщалось об обстреле боевиками гуманитарного коридора в Восточной Гуте. В Управлении гражданской обороны пригорода Дамаска сообщили в свою очередь об артиллерийском обстреле ряда районов Восточной Гуты.

Известно, что президент РФ Владимир Путин распорядился ввести пятичасовые "гуманитарные паузы" в Гуте, которые начали действовать во вторник, 27 февраля.

Режим тишины будет действовать ежедневно с 9:00 до 14:00. Это позволит гражданским покинуть район, который в последние дни жестоко бомбили сирийские правительственные силы, поддерживаемые РФ.

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Путина оказать максимальное давление на сирийский режим,чтобы он остановил бои в Восточной Гуте.