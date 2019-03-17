В Сирии на мине подорвался автомобиль с собирателями трюфелей, много погибших

14 из 16 погибших – женщины, 32 человека получили ранения различной степени тяжести

Фото: Getty Images

В Сирии на мине подорвался автомобиль с собирателями трюфелей, много погибших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ebd/a7d/5c8ebda7d5d19.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ebd/a7d/5c8ebda7d5d19.jpg 2019-03-17T23:27:00+02:00 Другие страны 14 из 16 погибших – женщины, 32 человека получили ранения различной степени тяжести

16 человек погибло в результате взрыва мины недалеко от населенного пункта Аль-Хурайбиша в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает DW.

Наблюдатели сообщают, что взрыв произошел 16 марта, когда автомобиль с местными жителями, собирателями трюфелей, возвращался с поля.

14 погибших – женщины, 32 человека получили ранения различной степени тяжести.

Собирание деликатесных грибов трюфелей, которые высоко ценятся на рынке, – зачастую единственный способ заработка для сельских жителей западной части Дейр-эз-Зора.

Также ранее в сирийском Дамаске рядом с кладбищем Баб ас-Сагир прогремели сразу два взрыва. Местная полиция сообщила, что были жертвы среди мирных жителей.

Напомним, в результате теракта в Сирии погибли десятки людей в северо-западной провинции Идлиб. В Сирийской обсерватории по правам человека отметили, что взрыв был направлен против штаба противников правления президента Башара Асада. Среди погибших были мирные жители.

А тем временем, бойцы вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) установили контроль над последним форпостом террористов группировки "Исламское государство" (ИГ) на востоке Сирии. Об этом сообщило НПО "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека".

Согласно сообщению, курдские бойцы при поддержке ВВС Америки захватили населенный пункт Эль-Багуз на границе с Ираком. Он был последним анклавом террористов ИГ в провинции Дейр-эз-Зор. Некоторые боевики все еще могут скрываться в подземных туннелях.

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