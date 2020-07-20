В Сирии на воздух взлетел заминированный автомобиль: пять погибших, десятки раненых

Очередной кровавый теракт произошел в Сирии в день выборов в парламент

На северо-западе Сирии произошел взрыв. Вблизи сирийского города Аазаз взорвалась заложенная в автомобиль бомба.

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Об этом сообщает Reuters.

По предварительным данным, в результате взрыва бомбы в поселке Сикку, которое вблизи турецкой границы, погибли по меньшей мере 5 человек. Ранения получили 85 человек.

Видео: Reuters

Кроме того, 15 пострадавших от взрыва доставили в больницу на территории Турции.

Отметим, что очередной кровавый теракт произошел в Сирии в день выборов в парламент.

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Председатель Высшего судебного комитета (избиркома) Сирии Самер Земрейк объявил в воскресенье вечером о завершении голосования и начале подсчета голосов. Ранее Избирком ввиду большого притока граждан на избирательные участки вынужден был продлить процесс голосования на четыре часа — с 19:00 до 23:00.

Напомним, что накануне два взрывных устройства сработали в сирийском Дамаске. По предварительным данным, в результате теракта один человек погиб и еще один пострадал.

Кроме того, ранее в Сирии в городе Африн прогремел взрыв. В его результате число жертв достигло 40 человек.Турция обвинила в организации взрыва Рабочую партию Курдистана и курдские отряды „Сил народной самообороны". В оборонном ведомстве также проинформировали, что взрывчатка была заложена в автоцистерне.

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