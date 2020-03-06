В Сирии начался режим прекращения огня

Режим прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации, согласованный президентами России Владимиром Путиным и Турции Тайипом Эрдоганом, формально вступил в силу 6 марта в 00:01.
О достижении договоренностей объявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров лидеров двух стран, длившихся более пяти часов. Глава МИД зачитал совместное заявление глав государств, в котором говорится о прекращении всех боевых действий "по существующей линии соприкосновения в идлибской зоне деэскалации с 00:01 минуты 6 марта 2020 года".
На встрече в Москве Путин и Эрдоган также согласовали ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в идлибской зоне. РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М4 в Сирии, вдоль которой будет создан коридор безопасности.
Комментируя достигнутые РФ и Турцией договоренности, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что они приведут к немедленному прекращению огня в Идлибе.
Напомним, что после гибели 33 турецких военных в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск в провинции Идлиб отношения Москвы и Анкары резко ухудшились. Кризис, по словам экспертов, был опаснее, чем в 2015 году, когда Турция сбила российский Су-24.
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