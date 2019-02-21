В Сирии обнаружили захоронение тысяч жертв террористов ИГИЛ

Массовое захоронение в братской могиле и отдельных могилах были выявлены вблизи сирийского города Ракка

Фото: AFP

В Сирии обнаружили захоронение тысяч жертв террористов ИГИЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f01/017/5c6f01017e282.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f01/017/5c6f01017e282.jpg 2019-02-21T21:54:00+02:00 Другие страны Массовое захоронение в братской могиле и отдельных могилах были выявлены вблизи сирийского города Ракка

В окрестностях бывшей так называемой столицы Исламского государства, сирийского города Ракка, обнаружили массовое захоронение жертв террористов. В братской и отдельных могилах были захоронены более 3500 человек.

На данный момент останки 120 человек, предположительно казненных джихадистами, были эксгумированы.

Один из представителей сирийских правоохранителей, который контролирует работы, сообщил, что на участке сельхозугодий за пределами Ракки могут быть похоронены тела заложников ИГИЛ, которые были казнены.

"Мы слышали от жителей Аль-Фухейхи, что они видели группы людей вокруг кого-то в оранжевых костюмах", – сказал он.

Боевики ИГИЛ обычно переодевали пленников во время казни в оранжевые костюмы

По оценкам сотрудника экспертно-криминалистической службы Асаада Мухаммеда, в общей могиле находятся от 2500 до 3000 тел, еще от 900 до 1100 тел лежат в отдельных могилах. Итого, по предварительным оценкам, под Раккой похоронены по меньшей мере 3500 человек.

Эти тела неопознаны, и среди них может быть очень много иностранцев, которые числятся, как пропавшие без вести.

"В этих братских могилах хранятся ответы на судьбы людей, которые были казнены боевиками ИГИЛ, которые погибли в результате воздушных ударов коалиции или пропали без вести", – сказала Сара Кайяли из Human Rights Watch.

С начала работ в январе 2018 года было эксгумировало более 3800 тел. Среди них 560 были опознаны и переданы их семьям для надлежащего захоронения. Всего же обнаружено более 7 тыяч захороненых жертв ИГИЛ.

Как сообщалось, по данным ООН в Ираке и Сирии остаются от 14 до 18 тысяч боевиков "Исламского государства".

Мы также сообщали о докладе Пентагона, в котором говорится, что в отсутствии военного давления ИГИЛ может вернуть себе территорию в Сирии менее чем за год.

Напомним, курдское ополчение в Сирии готовится штурмовать последний оплот террористов из "Исламского государства", расположенный на границе с Ираком сирийский город Багуз. При этом им помогают служащие амеркианских, французских и британских спецподразделений.

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