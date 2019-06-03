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В Сирии обстреляли военный аэродром

3 июня, 03:04

Сирийское телевидение сообщает об одном погибшем и двух тяжелораненых военных

Фото: White Helmets via REUTERS
Фото: White Helmets via REUTERS.

Несколько ракет выпущено по сирийской военной базе T-4 в провинции Хомс, сообщают СМИ Сирии.

По некоторым данным, часть ракет удалось сбить, а часть перехватить не удалось, и они взорвались на территории авиабазы. В итоге был уничтожен склад боеприпасов, а ещё несколько объектов на территории базы получили повреждения.

Сирийское телевидение сообщает об одном погибшем и двух тяжелораненых военных. По первым данным, речь идет о сирийцах.

Со своей стороны, близкие к сирийской оппозиции источники утверждают, что погибли пять сирийцев, причем один из них – военнослужащий. Об остальных четырех данных не приводится.

При этом ряд СМИ отмечает, что, скорее всего, удар нанесли израильские ВВС. Нередко они проводят такие операции в рамках борьбы против присутствующих в Сирии бойцов группировки "Хезболла" и против помогающих Дамаску иранских военных советников.

Представители израильского военного командования пока не комментировали случившееся.

Напомним, со стороны подконтрольных Израилю Голанских высот первого июня нанесли удар по восточным предместиям города Кунейтра. Армия Израиля поразила две артиллерийские батареи и одну зенитно-ракетную батарею С-75 в Сирии в ответ на ракетный обстрел. В результате погибли по меньшей мере трое сирийцев. Еще семеро человек ранены. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что лично отдал приказ нанести удары по целям в Сирии.

Напомним, мы писали, что войска сирийского президента Башара Асада применили запрещенные международными конвенциями бомбы с белым фосфором во время обстрела в провинции Идлиб. В результате в провинции Идлиб погибли 17 мирных жителей, еще 35 человек получили ранения.

Представитель Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что официальные лица продолжают собирать информацию о предполагаемой атаке. По ее словам, такая атака может стать частью агрессивной кампании, нарушающей режим прекращения огня, который защищает миллионы мирных жителей в районе Идлиба.


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Тег Израиль, Сирия, ВВС, аэродром, ракетный удар

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Источник:

Интерфакс-Украина

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