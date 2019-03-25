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В Сирии подорвалась на фугасе съемочная группа

Сегодня, 04:05

Сотрудники NBC, которые находились в автомобиле, остались живы

Фото: AFP
В Сирии подорвалась на фугасе съемочная группа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/837/539/5c983753925d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/837/539/5c983753925d9.jpg Другие страны Сотрудники NBC, которые находились в автомобиле, остались живы

В Сирии съемочная группа NBC News подорвалась на фугасе, водитель автомобиля погиб.

В то же время сотрудники NBC, которые находились в автомобиле, остались живы, информирует NBC News.

"Мы все еще собираем информацию относительно сегодняшних событий. Мы на связи с семьей водителя, чтобы поддержать их, как только мы можем", – подчеркнул президент NBC News Ноа Оппенгейм.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп назвал террористов ИГИЛ трусами и неудачниками и пообещал добивать их. Он официально объявил, что 100% территорий Ирка и Сирии освобождены от террористов, хоть еще и есть разрозненные остатки ИГИЛ. Американский лидер также пригрозил смертью желающим пополнить ряды боевиков.

Ранее сообщалось, что сирийский населенный пункт Багуз на границе с Ираком пал под натиском курдских ополченцев из Сирийских демократических сил. Бойцы сообщили об освобождении города, который считался последним оплотомтеррористической группировки "Исламское государство" в Сирии.

Мы также писали об операции по зачистке населенного пункта Багуз курдскими формированиями при помощи служащих американских, французских и британских спецподразделений.

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Тег Сирия, взрыв, фугас, съемочная группа

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