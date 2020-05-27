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В Сирии подорвали военных из Турции: подробности

27 мая, 18:54

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

В Идлибе снова неспокойно

В Сирии, где ранее в результате совместной операции "Сил демократической Сирии" и международной антитеррористической коалиции ликвидировали двух главарей "Исламского государства", прогремел взрыв рядом с конвоем турецких военных.

По данным телеканала A Haber, инцидент произошел на трассе М-4 в зоне деэскалации Идлиб, где днем 27 мая взорвалось установленное на обочине самодельное взрывное устройство.

Сообщается о раненых в результате взрыва, но кто именно пострадал при взрыве, не уточняется.

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Пока что ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, что ранее в этом году после авиаудара по позициям турецких войск в Идлибе и гибели 36 военнослужащих Турция начала военную операцию "Весенний щит" против режима сирийского диктатора Башара Асада.

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Турция поддерживает сирийскую оппозицию, Россия с 2015 года – силы Башара Асада. В Кремле заявили, что РФ – единственная страна, силы которой находятся на территории Сирии легально по приглашению президента Асада. Официальная Анкара настаивает, что их военные в Сирии по приглашению сирийского народа.

Сайт "Сегодня" разбирался, к чему может привести новое противостояния Турции и России в Сирии.

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Сирия Турция взрыв конвой Идлиб

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