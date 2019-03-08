В Сирии погиб полковник, командовавший вторжением спецназа РФ на Донбасс

Полковник и еще трое военных погибли в результате инцидента еще в феврале, но Россия умолчала о его гибели

Фото: Getty Images

В Сирии погиб полковник, командовавший вторжением спецназа РФ на Донбасс //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/267/d81/5c8267d81bfbd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/267/d81/5c8267d81bfbd.jpg 2019-03-08T15:03:37+02:00 Другие страны Полковник и еще трое военных погибли в результате инцидента еще в феврале, но Россия умолчала о его гибели

Командованием ВС России тщательно скрываются факты низкого уровня боевой подготовки своих подразделений, а также данные об обстоятельствах, которые приводят к потере личного состава в зонах ведения боевых действий. Так, 22 февраля 2019 года на территории Сирии произошел инцидент, в результате которого погибли четыре военнослужащих ВС России. Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Среди погибших – полковник А. Омаров, командир 3 отдельной бригады специального назначения, пункт постоянной дислокации которой находится в городе Тольятти.

Полковник А. Омаров был назначен на должность командира бригады 5 лет назад, с февраля 2014 года, с началом российской агрессии против Украины. Принимал активное участие в боевых действиях на территории Украины, организовывал подготовку диверсионно-разведывательных групп, которые действовали на территории нашей страны", – сообщил Тымчук.

По информации группы ИС, после инцидента командованием ВС РФ принято решение отстранить от исполнения обязанностей командующего межвидовой группировки ВС России в Сирийской Арабской Республике главнокомандующего Воздушно-Космических сил России генерал-полковника С. Суровикина. При том, что данный генерал был назначен на должность менее месяца назад – в феврале этого года.

Напомним, в ноябре 2018 года стало известно, что в Сирии в штаб-квартире российских войск, которая находилась в провинции Дейр-эз-Зор, в результате подрыва мины погибли пятеро военных из Российского контингента.

А в конце мая 2018 года в Сирии в результате нападения боевиков ИГИЛ погибли девять российских военных и 26 бойцов сирийской армии режима президента Башара Асада.

Также стоит вспомнить о разгроме российских наемников ЧВК "Вагнера" в Сирии в начале февраля в результате боестолкновения с американцами. США нанесли массированных артиллерийский и авиаудар по наемникам. Был нанесен колоссальный ущерб россиянам.

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