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В Сирии повстанцы начали наступление на "последний оплот" ИГИЛ

Сегодня, 16:14

Сирийские повстанцы намерены до конца недели освободить страну от боевиков ИГИЛ

Террористы ИГИЛ
Террористы ИГИЛ. Фото: Сегодня
В Сирии повстанцы начали наступление на "последний оплот" ИГИЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/19e/400/5c419e400d979.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/19e/400/5c419e400d979.jpg Другие страны Сирийские повстанцы намерены до конца недели освободить страну от боевиков ИГИЛ

Войска Сирийских демократических сил (SDF), которых поддерживают США, начали наступление на последний анклав "Исламского государства" в восточной части страны.

Сообщается, что оплот ИГИЛ, состоящий из двух деревень, находится недалеко от иракской границы. В свою очередь, официальный представитель SDF Мустафа Бали, назвал наступление "последней битвой", сообщает Reuters.

Ранее бойцы Сирийских демократических сил заявили, что они на 10 дней приостановили операцию, чтобы позволить местным жителям, которых насчитывается около 20 тысяч, покинуть территорию, а после этого возобновили наступление.

По данным SDF, в регионе все еще могут находиться 600 боевиков ИГИЛ, большинство из которых – иностранцы.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп, который заявил о планах вывести американские войска из Сирии, ранее заявил, что уже на следующей неделе ожидает сообщений о том, что возглавляемая американцами коалиция вернула всю территорию, которую ранее захватили джихадисты.

Стоит напомнить также, что ранее в Пентагоне предупредили о том, что в случае отсутствия военного давления ИГИЛ может вернуть себе территорию в Сирии менее чем за год.

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Тег Сирия, повстанцы, наступление, ИГИЛ

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