В Сирии повстанцы начали наступление на "последний оплот" ИГИЛ

Сирийские повстанцы намерены до конца недели освободить страну от боевиков ИГИЛ

Террористы ИГИЛ. Фото: Сегодня

В Сирии повстанцы начали наступление на "последний оплот" ИГИЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/19e/400/5c419e400d979.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/19e/400/5c419e400d979.jpg 2019-02-10T16:14:21+02:00 Другие страны Сирийские повстанцы намерены до конца недели освободить страну от боевиков ИГИЛ

Войска Сирийских демократических сил (SDF), которых поддерживают США, начали наступление на последний анклав "Исламского государства" в восточной части страны.

Сообщается, что оплот ИГИЛ, состоящий из двух деревень, находится недалеко от иракской границы. В свою очередь, официальный представитель SDF Мустафа Бали, назвал наступление "последней битвой", сообщает Reuters.

Ранее бойцы Сирийских демократических сил заявили, что они на 10 дней приостановили операцию, чтобы позволить местным жителям, которых насчитывается около 20 тысяч, покинуть территорию, а после этого возобновили наступление.

По данным SDF, в регионе все еще могут находиться 600 боевиков ИГИЛ, большинство из которых – иностранцы.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп, который заявил о планах вывести американские войска из Сирии, ранее заявил, что уже на следующей неделе ожидает сообщений о том, что возглавляемая американцами коалиция вернула всю территорию, которую ранее захватили джихадисты.

Стоит напомнить также, что ранее в Пентагоне предупредили о том, что в случае отсутствия военного давления ИГИЛ может вернуть себе территорию в Сирии менее чем за год.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Сирии повстанцы начали наступление на "последний оплот" ИГИЛ". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...