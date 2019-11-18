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В Сирии пытались сжечь российский БТР с солдатами

18 ноября, 17:55

Курды закидали патруль России "коктейлями Молотова"

Жители Сирии продолжают открыто выражать свои чувства по поводу присутствия в их стране российских военных – если две недели назад в патрули РФ летели камни, то 18 ноября сирийцы применили "коктейль Молотова".

О случившемся на своей странице в Twitter сообщил немецкий журналист Джулиан Репке, опубликовав фото с места событий.

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"Россия видит себя миротворческой силой и посредником между фронтами в (северной) Сирии. Местное курдское население очевидно видит это иначе", – подписал фото репортер.

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Игорь Гиркин ("Стрелков"). Фото: соцсети

Он добавил, что снимки были сделаны 18 ноября, но не уточнил, где именно.

Мы также писали о другом конфликте с российскими военными в Сирии, жители которой обвинили их в военных преступлениях.

Напомним, в октябре президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о совместном патрулировании района, который прилегает к зоне турецкой операции "Источник мира".

А перед этим Эрдоган заявил, что Турция заключила с США соглашение о прекращении военных действий на 120 часов, чтобы дать возможность курдским отрядам, входящим в коалицию "Силы демократической Сирии", покинуть приграничные зоны безопасности. В случае невыполнения обязательств Эрдоган пообещал лидерам Европейского союза и США возобновить военную операцию в Сирии.

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Сирия коктейль молотова российские военные армия России

Источник: Сегодня

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