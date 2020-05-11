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Войска РФ и Асада атаковали сирийские больницы и школы: детали от Amnesty International

11 мая, 17:43

Руслан Ровик

Правозащитники обвинили россиян и Асада в создании гуманитарного кризиса

В Сирии войска президента Башара Асада и его российские союзники целенаправленно наносят удары по гражданским объектам – школам и больницам.

Об этом идет речь в отчете правозащитной организации Amnesty International.

"На основании интервью, спутниковых снимков, журналов наблюдения за самолетами и перехваченной радиосвязи самолетов, Amnesty International зафиксировала незаконные нападения сирийских правительственных и российских сил на больницы и школы в районе Идлиба и западного Алеппо, провоцирующие гуманитарный кризис", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в исследовании говорится о том, что в работу гуманитарных организаций вмешивалась крупнейшая коалиция вооруженных формирований.

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"Гражданское местное население находится под угрозой, если важный механизм ООН о предоставлении гуманитарной помощи через границу с Турцией не будет восстановлен. Совет Безопасности ООН должен гарантировать, чтобы этот механизм оставался", - говорится в сообщении.

Правозащитники подчеркнули, что нападения на школы и больницы – это серьезное нарушение международного гуманитарного права, военные преступления и преступления против человечества.

Напомним, что в ответ на авиаудар по позициям турецких войск в Идлибе и гибель 36 военнослужащих Турция начала военную операцию "Весенний щит" против режима сирийского диктатора Башара Асада.

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Все подробности в спецтеме Война в Сирии

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