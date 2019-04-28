Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Сирии российская авиация ударила по мирным жителям: есть жертвы

28 апреля, 10:50

Самолеты РФ ударили по населенным пунктам в зоне деэскалации

Фото: AFP

На северо-западе Сирии российская авиация обстреляла населенные пункты в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Погибли пять мирных жителей, сообщает Anadolu.

Как сообщили источники в Управлении гражданской обороны Сирии, авиаудар нанесен по селам Кевкебе и Эль-Факи на юге Идлиба и селению Амкийя на западе провинции Хама. Источники в сирийской оппозиции сообщили, что самолеты ВКС России поднялись в воздух с авиабазы "Хмеймим" в провинции Лазкийе.

Напомним, 13 марта российские бомбардировщики нанесли удар в сирийской провинции Идлиб, который находится в зоне деэскалации под контролем боевиков, связанных с группировкой "Аль-Каида". По данным Сирийской обсерватории по правам человек, жертвами авианалета стали не менее 13 мирных жителей, включая шестерых детей, и еще порядка 60 пострадали. Этот обстрел правозащитники называют самым мощным за последние несколько месяцев, утверждая, что не менее 12 воздушных ударов было нанесено по жилым районам города.

Ранее мы писали о том, что Соединенные Штаты обеспокоены ростом влияния России на Ближнем Востоке и "не видят материальной выгоды" от взаимодействия с Москвой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Сирия, погибшие, авиаудары, мирные жители, Идлиб

Вы сейчас просматриваете новость " В Сирии российская авиация ударила по мирным жителям: есть жертвы". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Искандеры" на российской базе в Сирии: опубликованы спутниковые снимки

17 апреля, 22:32

На снимках, возможно, запечатлены действия по погрузке или выгрузке ракет на самоходную пусковую установку

В Сирии уничтожены наемники из Беларуси и Северной Кореи – СМИ

15 апреля, 16:21

Иностранные эксперты работали на ракетном заводе в провинции Хама, который Израиль сравнял с землей

Операция спецназа Новой Зеландии в Сирии: опубликованы детали

15 апреля, 13:26

Вооруженные силы страны с 2013 года регулярно делали вылазки в Сирию, чтобы найти похищенную гражданку

В Сирии дети подорвались на мине: три ребенка погибли

14 апреля, 16:56

СМИ сообщают, что мину оставили бандитские формирования

Почему Беларусь вслед за РФ блокирует поставки топлива в Украину

"Я готова". Завораживающее фото жены Ковальчука в купальнике

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

33-летняя украинская боксерша Юлия Лясота скончалась

Астролог назвал фатальную дату для инаугурации Зеленского

В сети показали, во что оккупанты превратили Симферополь (фото)

Лавров назвал требование России к Зеленскому

Зеленский о своих первых шагах на посту президента Украины

Польша нашла замену российской нефти

15 самых жутких и странных существ на планете

Звезды, которые до славы выглядели абсолютно по-другому

Индекс шашлыка: как подорожали в Украине мясо, овощи и хлеб

Сегодня, 07:00

Майский пикник за год подорожал из-за лука, хлеба и зелени

Российское гражданство для жителей ОРДЛО: зачем Путину провокация с паспортами

Вчера, 07:52

Кремль, принимая решение о "паспортизации" оккупированных территорий, преследовал несколько целей

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

26 апреля, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

26 апреля, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

"Порошенко подчинится указу Зеленского о досрочном роспуске Рады"

Майнинг убивает планету: афера от Илона Маска

Что будет, если каждый день съедать по два яйца