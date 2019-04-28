В Сирии российская авиация ударила по мирным жителям: есть жертвы

Самолеты РФ ударили по населенным пунктам в зоне деэскалации

Фото: AFP

На северо-западе Сирии российская авиация обстреляла населенные пункты в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Погибли пять мирных жителей, сообщает Anadolu.

Как сообщили источники в Управлении гражданской обороны Сирии, авиаудар нанесен по селам Кевкебе и Эль-Факи на юге Идлиба и селению Амкийя на западе провинции Хама. Источники в сирийской оппозиции сообщили, что самолеты ВКС России поднялись в воздух с авиабазы "Хмеймим" в провинции Лазкийе.

Напомним, 13 марта российские бомбардировщики нанесли удар в сирийской провинции Идлиб, который находится в зоне деэскалации под контролем боевиков, связанных с группировкой "Аль-Каида". По данным Сирийской обсерватории по правам человек, жертвами авианалета стали не менее 13 мирных жителей, включая шестерых детей, и еще порядка 60 пострадали. Этот обстрел правозащитники называют самым мощным за последние несколько месяцев, утверждая, что не менее 12 воздушных ударов было нанесено по жилым районам города.

Ранее мы писали о том, что Соединенные Штаты обеспокоены ростом влияния России на Ближнем Востоке и "не видят материальной выгоды" от взаимодействия с Москвой.

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