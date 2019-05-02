В Сирии уничтожены российские солдаты: повстанцы обнародовали детали
Информресурсы повстанцев утверждают, что солдаты из российского военного контингента были уничтожены в северной части провинции Хама
Поддерживаемые Турцией повстанцы из "Фронта национального освобождения" уничтожили четырех солдат из контингента ВС России спустя неделю после того, как российская авиация нанесла ракетный удар, убив мирных жителей в Идлибе и Хаме. "Фронт национального освобождения" через официальное крыло своих СМИ сообщил, что солдаты были уничтожены в среду, 1 мая, передает ресурс Al-Masdar News.
Российское министерство обороны и командование ВС РФ в Сирии на данный момент еще не подтвердило факта гибели солдат.
Поскольку Сирийская Арабская Армия (САА) готовится начать новое наступление в северной части Хамы, повстанцы-джихадисты и повстанцы, поддерживаемые Турцией, усилили свои атаки, стремясь нанести как можно больший ущерб правительственным силам Асада до начала операции.
Сирийские ВВС уже нанесли несколько авиаударов по оси Хама-Идлиб, к ним, скорее всего, присоединятся российские военно-воздушные силы в ближайшее время, поскольку они обычно нападают ночью и утром, также отмечается в сообщении.
Напомним, 13 марта российские бомбардировщики нанесли удар в сирийской провинции Идлиб, который находится в зоне деэскалации под контролем боевиков, связанных с группировкой "Аль-Каида". По данным Сирийской обсерватории по правам человек, жертвами авианалета стали не менее 13 мирных жителей, включая шестерых детей, и еще порядка 60 пострадали. Этот обстрел правозащитники называют самым мощным за последние несколько месяцев, утверждая, что не менее 12 воздушных ударов было нанесено по жилым районам города.
Ранее мы писали о том, что Соединенные Штаты обеспокоены ростом влияния России на Ближнем Востоке и "не видят материальной выгоды" от взаимодействия с Москвой.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Сирии уничтожены российские солдаты: повстанцы обнародовали детали". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Искандеры" на российской базе в Сирии: опубликованы спутниковые снимки
На снимках, возможно, запечатлены действия по погрузке или выгрузке ракет на самоходную пусковую установку