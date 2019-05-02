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В Сирии уничтожены российские солдаты: повстанцы обнародовали детали

2 мая, 06:26

Информресурсы повстанцев утверждают, что солдаты из российского военного контингента были уничтожены в северной части провинции Хама

Фото: AFP

Поддерживаемые Турцией повстанцы из "Фронта национального освобождения" уничтожили четырех солдат из контингента ВС России спустя неделю после того, как российская авиация нанесла ракетный удар, убив мирных жителей в Идлибе и Хаме. "Фронт национального освобождения" через официальное крыло своих СМИ сообщил, что солдаты были уничтожены в среду, 1 мая, передает ресурс Al-Masdar News.

Российское министерство обороны и командование ВС РФ в Сирии на данный момент еще не подтвердило факта гибели солдат.

Поскольку Сирийская Арабская Армия (САА) готовится начать новое наступление в северной части Хамы, повстанцы-джихадисты и повстанцы, поддерживаемые Турцией, усилили свои атаки, стремясь нанести как можно больший ущерб правительственным силам Асада до начала операции.

Сирийские ВВС уже нанесли несколько авиаударов по оси Хама-Идлиб, к ним, скорее всего, присоединятся российские военно-воздушные силы в ближайшее время, поскольку они обычно нападают ночью и утром, также отмечается в сообщении.

Напомним, 13 марта российские бомбардировщики нанесли удар в сирийской провинции Идлиб, который находится в зоне деэскалации под контролем боевиков, связанных с группировкой "Аль-Каида". По данным Сирийской обсерватории по правам человек, жертвами авианалета стали не менее 13 мирных жителей, включая шестерых детей, и еще порядка 60 пострадали. Этот обстрел правозащитники называют самым мощным за последние несколько месяцев, утверждая, что не менее 12 воздушных ударов было нанесено по жилым районам города.

Ранее мы писали о том, что Соединенные Штаты обеспокоены ростом влияния России на Ближнем Востоке и "не видят материальной выгоды" от взаимодействия с Москвой.

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Тег Сирия, армия, солдаты, повстанцы, война в сирии, министерство обороны, вс рф

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