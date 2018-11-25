В сирийском Алеппо в результате обстрела снарядами с хлором ранены не менее 100 человек

В субботу западные кварталы сирийского Алеппо были обстреляны снарядами с хлором, в результате чего пострадали не менее 100 человек, сообщает телеканал Al Mayadeen

Правительственный телеканал Suria в свою очередь сообщил, что шеф полицейского управления Алеппо генерал Иссам аш-Шалли возложил ответственность за применение боеприпасов с отравляющими веществами на группировку "Джебхат ан-Нусра". По его словам, боевики выпустили снаряды по кварталам, которые расположены близ линии соприкосновения сирийской армии с повстанцами.

Среди пострадавших есть женщины и трое детей, они с симптомами удушья оперативно доставлены в университетский госпиталь "Халяби" и больницу "Ар-Рази".

"Пока никто не выписан, врачи и медперсонал продолжают оказывать помощь пострадавшим. Состояние двух подростков, которые ранее попали в отделение реанимации, в настоящий момент стабилизировалось", – уточнил глава медицинского департамента Алеппо Зияд Хадж Таха

Обстрелу боеприпасами с отравляющими веществами подверглась торговая улица Нил, где в выходной день вечером прогуливались семьи горожан. Снаряды с хлором упали также в соседних кварталах Эль-Халидия и Джамият-эз-Захра.

Ранее химическая атака произошла в Сирии в апреле этого года в городе Дума. Тогда, во время штурма города, который вели войска Асада при поддержке российской авиации, появились сообщения о применении химического оружия против мирных граждан. На людей с вертолета была сброшена так называемая бочковая бомба — 200-литровый контейнер, начиненный хлором.

Не так давно мы писали, что в результате воздушных ударов, нанесенных международной коалиции против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии погибло 43 человека, 17 из них – дети.

Кроме того мы писали, что в Сирии обвинили международную коалицию во главе с США том, что в ходе ударов авиации в районе города Хаджин провинции Дейр-эз-Зор было применено оружие с использованием запрещенного вещества – белого фосфора.



