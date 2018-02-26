В сирийской Гуте произошла химатака: среди пострадавших женщины и дети

В сирийском городе, который бомбят силы Асада и Путина, применили химическое оружие

В Восточной Гуте произошла химическая атака. Как сообщает Сирийско-американское медицинское общество – НКО, чьи сотрудники работают в Восточной Гуте, – в одну из больниц города поступили от 14 до 16 человек с симптомами отравления химическим веществом – по всей видимости, хлором.

Как сообщили Би-би-си в НКО, среди пострадавших – мужчины, женщины и дети. По данным организации, один из пациентов – ребенок – скончался.

В центре мониторинга нарушений прав человека, базирующемся в Бртании, подтверждают, что в одну из больниц Восточной Гуты поступили пациенты, которым трудно дышать, однако подтвердить газовую атаку там не могут. Они также подвержают информацию о гибели ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Совбез ООН единогласно принял резолюцию о перемирии в Сирии

Восточная Гута подвергается ожесточенным бомбардировкам со стороны сирийских ВВС при поддержке ВКС России.

Как заявили накануне в Центре мониторинга, за последнюю неделю жертвами бомбардировок стали около 500 мирных жителей, включая 121 ребенка.

Восточная Гута – одна из так называемых зон деэскалации, где действует режим прекращения огня. О создании зон безопасности договорились весной прошлого года сирийские власти и отряды сирийской оппозиции при посредничестве России, Ирана и Турции.

Однако жизнь в анклаве не стала мирной. В ноябре боевые действия в этом районе ужесточились – после наступления боевиков правительственные войска подвергли Гуту обстрелу и бомбардировкам, а в конце февраля стали стягивать к анклаву элитные части армии.

Ранее Трамп назвал действия России в Сирии "гуманитарным бесчестием".

Российские СМИ 22 февраля сообщили о прибытии в Сирию новейших российских истребителей Су-57. Истребители, которые относятся к 5-му поколению и являются малозаметными для радаров, будут находиться на базе ВВС Хмеймим.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала положить конец "бойне" в восточной Гуте, Сирия. Это произошло после того, как стало известно о новых ударах по анклаву повстанцев.