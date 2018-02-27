В сирийской Гуте ввели гуманитарное перемирие
Режим тишины будет введен ежедневно с 9:00 до 14:00
В сирийской Гуте в окрестностях Дамаска началось пятичасовое перемирие, поддержанное Россией.
Об этом сообщает Reuters.
Президент Путин распорядился ввести пятичасовые "гуманитарные паузы" в Гуте, которые начали действовать во вторник, 27 февраля.
Режим тишины будет действовать ежедневно с 9:00 до 14:00. Это позволит гражданским покинуть район, который в последние дни жестоко бомбили сирийские правительственные силы, поддерживаемые РФ. Президент РФ Владимир Путин распорядился ввести "гуманитарную паузу" в сирийском районе Восточная Гута с 27 февраля 2018 года.
Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Путина оказать максимальное давление на сирийский режим, чтобы он остановил бои в Восточной Гуте.
Напомним, ранее сообщалось, что в Восточной Гуте произошла химическая атака. Как сообщает Сирийско-американское медицинское общество – НКО, чьи сотрудники работают в Восточной Гуте, – в одну из больниц города поступили от 14 до 16 человек с симптомами отравления химическим веществом – по всей видимости, хлором.