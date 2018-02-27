В сирийской Гуте ввели гуманитарное перемирие

Сегодня, 12:25

Режим тишины будет введен ежедневно с 9:00 до 14:00

Фото: AFP
Фото: AFP

В сирийской Гуте в окрестностях Дамаска началось пятичасовое перемирие, поддержанное Россией.

Об этом сообщает Reuters.

Президент Путин распорядился ввести пятичасовые "гуманитарные паузы" в Гуте, которые начали действовать во вторник, 27 февраля.

Режим тишины будет действовать ежедневно с 9:00 до 14:00. Это позволит гражданским покинуть район, который в последние дни жестоко бомбили сирийские правительственные силы, поддерживаемые РФ. Президент РФ Владимир Путин распорядился ввести "гуманитарную паузу" в сирийском районе Восточная Гута с 27 февраля 2018 года. 

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Путина оказать максимальное давление на сирийский режим, чтобы он остановил бои в Восточной Гуте.

Напомним, ранее сообщалось, что в Восточной Гуте произошла химическая атака. Как сообщает Сирийско-американское медицинское общество – НКО, чьи сотрудники работают в Восточной Гуте, – в одну из больниц города поступили от 14 до 16 человек с симптомами отравления химическим веществом – по всей видимости, хлором.
Россия, Сирия, перемирие, гута

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