В СНГ хотят создать аналог Шенгена

В Рамках СНГ может появиться аналог шенгенской зоны, куда недавно изменились правила въезда. Так, Совет по туризму стран СНГ в Душанбе обсудил создание общего визового пространства государств Центральной Азии для туристов. Об этом в пятницу передает корреспондент ТАСС.

"Мы сейчас работаем над созданием визы, как мы ее называем, "Шелковый путь", которая будет как бы аналогом шенгенской визы. На первых порах – мы [Казахстан] с Узбекистаном", – сказала глава Комитета туризма министерства культуры и спорта Казахстана Майнюра Мурзамадиева.

Как пояснила Мурзамадиева, турист, получивший "шелковую визу", въехав в одну из стран Центральной Азии, сможет свободно перемещаться и по другим республикам региона. По словам Мурзамадиевой, власти Казахстана поддерживают инициативу и до конца года казахстанская сторона ожидает одобрения от Узбекистана.

Что касается соглашения между Таджикистаном и другими странами Центральной Азии, по словам главы Комитета по развитию туризма Таджикистана Нумона Абдугаффорзоды, ведомство этот вопрос прорабатывает и "подготовит предложение для правительства".

Создание единого визового режима планируется обсудить на следующем заседании Совета по туризму стран СНГ, которое пройдет в Самарканде в 2019 году.

Напомним, в ЕС утвердили новые правила въезда в Шенген.

Как известно, канцлер Германии Ангела Меркель выступила за то, чтобы, по возможности, все страны-члены Европейского Союза вошли в шенгенскую зону.