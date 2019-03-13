В Сомали американские военные уничтожили группу боевиков
"Аш-Шабаб" была образована в 2004 году на территории Сомали
Минимум восемь боевиков радикальной экстремистской группировки "Аш-Шабаб" были ликвидированы в Сомали в результате удара ВВС США.
Удар был нанесен в регионе Нижняя Шабелле. Мирные жители из-за атаки не пострадали.
Напомним, ранее в Могадишо группировка "Аш-Шабаб" устроила двойной теракт. В результате взрыва погибли по меньшей мере 18 человек.
Кроме этого, в том году в столице Сомали произошел самый крупный по числу жертв теракт за всю историю. Правоохранительные структуры Сомали заявляют, что число жертв теракта в столице страны Могадишо возросло до 189 человек. В полиции заявили, что многие погибшие скончались после того, как были госпитализированы в тяжелом состоянии после взрыва.
"Аш-Шабаб" была образованна в 2004 году на территории Сомали. Ее боевики ведут вооруженную борьбу за свержение центрального правительства, сформированного при поддержке США и Эфиопии, а также за вывод из Сомали миротворческого контингента Африканского союза, который оказывает поддержку правительству. С 2008 года боевики регулярно совершают террористические атаки с использованием смертников.
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