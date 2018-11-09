В Сомали смертники взорвали начиненные взрывчаткой автомобили, десятки жертв

Сегодня, 23:24

 Два террориста-смертника направили начиненные взрывчаткой автомобили на здание гостиницы


фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

В результате взрывов возле отеля в столице Сомали Могадишо погибли по меньшей мере 17 человек. Об этом пишет агентство Reuters.

Сообщается, что два террориста-смертника направили начиненные взрывчаткой автомобили на здание гостиницы, расположенной недалеко от штаб-квартиры отдела уголовных расследований Сомали в Могадишо.

"На данный момент мы подтвердили, что погибли 17 мирных жителей. Они были в общественном транспорте в тот момент, когда произошли взрывы и стрельба. Число погибших точно возрастет", – сообщил агентству Reuters полицейский Али Нур.

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Как сообщалось, количество погибших в результате двойного теракта, который произошел в столице Сомали Могадиши, увеличилось до 45. Также из-за нападения 36 людей получили ранения.

Ранее  мы писали о том, что боевиками террористической группировки "Аш-Шабаб" в воскресенье, 1 апреля, совершено нападение на военную базу, где размещались силы Миссии Африканского союза в Сомали

Напомним, авиация США в начале ноября, нанесла первый авиаудар по позициям "Исламского государства" в Сомали.

Ранее сообщалось, что США спустя 24 года вернут своих военных в Сомали.
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