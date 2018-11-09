В Сомали смертники взорвали начиненные взрывчаткой автомобили, десятки жертв

В результате взрывов возле отеля в столице Сомали Могадишо погибли по меньшей мере 17 человек. Об этом пишет агентство Reuters.

Сообщается, что два террориста-смертника направили начиненные взрывчаткой автомобили на здание гостиницы, расположенной недалеко от штаб-квартиры отдела уголовных расследований Сомали в Могадишо.

"На данный момент мы подтвердили, что погибли 17 мирных жителей. Они были в общественном транспорте в тот момент, когда произошли взрывы и стрельба. Число погибших точно возрастет", – сообщил агентству Reuters полицейский Али Нур.

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Как сообщалось, количество погибших в результате двойного теракта, который произошел в столице Сомали Могадиши, увеличилось до 45. Также из-за нападения 36 людей получили ранения.

Ранее мы писали о том, что боевиками террористической группировки "Аш-Шабаб" в воскресенье, 1 апреля, совершено нападение на военную базу, где размещались силы Миссии Африканского союза в Сомали.

Напомним, авиация США в начале ноября, нанесла первый авиаудар по позициям "Исламского государства" в Сомали.

Ранее сообщалось, что США спустя 24 года вернут своих военных в Сомали.