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Кыргызстан заявил о возможном проникновении террористов в Центральную Азию

25 июня, 08:35

Еще одна угроза, по мнению Сагынбаева, это пропаганда террористических групп в интернете

Фото: AFP

Группировки различных международных террористических организаций планируют проникнуть на территорию государств Центральной Азии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Кыргызстана Дамир Сагынбаев в Бишкеке во время посвященного вопросам региональной безопасности форума.

"Международные террористические организации "Союз исламского джихада", "Джамаат таухид ва джиход", "Исламское движение Узбекистана" и другие, обладая определенными материальными и людскими ресурсами, вынашивают планы по проникновению в страны Центральной Азии", - сказал он. По его оценке, в настоящее время в регионе также сохраняется тенденция увеличения "численности членов террористических групп", которые пытаются закрепиться в районе границы Таджикистана и Афганистана.

"Ситуация в Афганистане указывает на необходимость принятия упреждающих контртеррористических мер, активизации оперативной работы со стороны уполномоченных органов, усиления охраны государственных границ, в частности, контроля каналов въезда-выезда", - отметил Сагынбаев.

По его словам, киргизская сторона в связи с существующими вызовами и угрозами призывает партнеров по антитеррористической борьбе усилить обмен оперативной информацией на "межгосударственном и межведомственном уровне".

Еще одной угрозой безопасности стран Центральной Азии секретарь Совета безопасности Кыргызстана назвал "активность пропагандистской деятельности экстремистских и террористических организаций в интернете".

В организованном киргизским Клубом региональных экспертов "Пикир" форуме принимают участие эксперты в области безопасности из нескольких государств СНГ.

Напомним, заместитель лидера группировки "Исламское государство" в Сомали, где ранее американские военные уничтожили группу боевиков, был убит в результате авиаудара.

Отметим, что ИГИЛ в Сомали возглавляет шейх Абдулкадир Мумин, бывший ученый в "Аш-Шабаб". В октябре 2015 года он дезертировал из группы "Аш-Шабаб" и пообещал быть верным лидеру ИГИЛ Абу Бакру аль-Багдади. Дхокоб был правой рукой Мумина, который выжил в результате другого авиаудара в своей горном убежище в районе Бари в ноябре 2017 года.

Как мы писали ранее, авиация Соединенных Штатов в ноябре 2017 года нанесла первый авиаудар по позициям "Исламского государства" в Сомали.

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Тег террорист, центральная азия, исламское государство

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