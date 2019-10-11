Совбез ООН не смог согласовать заявление по военной операции Турции в Сирии

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Члены Совбеза ООН провели заседание за закрытыми дверями, но из-за разногласий им так и не удалось согласовать совместное заявление касательно военной операции Турции на севере Сирии. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным издания, стороны разошлись в позициях настолько, что одобрение совместного заявление стало невозможным. В частности, США и Россия отказались от предложения ряда других стран о принятии заявления. Причиной стало наличие в части документа, где речь идет о действиях Турции, слова "осуждение".

Отметим, что закрытая встреча Совбеза состоялась в четверг, 10 октября, по инициативе пяти европейских членов Совета – Франции, Великобритании, Германии, Польши, Бельгии.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп считает, что в ситуации с турецкой операцией на северо-востоке Сирии у США есть три варианта действий, один из которых — посредничество в переговорах между Турцией и курдами.

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Ранее НАТО и Евросоюз уже выразили обеспокоенность началом военной операцией Турции в Сирии и призвали Анкару прекратить бомбардировки приграничных районов соседнего государства.

Кроме того, ближайший союзник сирийского режима Башар Асада – Иран – также призвал турецкое руководство пересмотреть свою позицию по Сирии и начал внеплановые военные маневры рядом с турецкой границей.

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