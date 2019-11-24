В США призвали заблокировать страницы властей Ирана в соцсетях: известна причина

Такое заявление сделали после отключения интернета в стране

Хасан Рухани / Фото: AFP

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Спецпредставитель госдепартамента США по Ирану Брайан Хук призвал компании Facebook, Instagram и Twitter заблокировать страницы представителей высшей власти Ирана. Об этом говорится в сообщении госдепа США, опубликованном в Twitter.

"Специальный представитель по Ирану Хук призывает Facebook, Instagram и Twitter приостановить учетные записи руководства иранского режима, который бессовестно использовал социальные сети, чтобы извергать пропаганду, закрывая Интернет для простых иранцев", – говорится в сообщении.

Хук заявил, что аккаунты президента страны Хасана Рухани, министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа и верховного лидера Ирана Али Хаменеи должны быть заблокированы, "пока они не восстановят интернет для своего народа".

"Сейчас режим отключил интернет, поскольку пытается скрыть все смерти и ту трагедию, на которую режим обрек тысячи протестующих по всей стране", - сказал спецпред.

Напомним, более ста человек погибли в Иране, где не утихают демонстрации против повышения цен на топливо. По информации правозащитной организации Amnesty International, в двух десятках иранских городов жертвами силовиков стали не менее 106 человек.

Стоит напомнить, что недавно в сети появилось видео, на котором видно, как двое полицейских стреляют из автомата по толпе протестующим, а потом убегают от разъяренной толпы.

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