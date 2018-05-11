В Стамбуле арестовали 150 военных за попытку переворота

Сегодня, 10:52

Всего прокуратура выдала ордеры на арест 300 человек

Фото: ditravel.com.ua
Фото: ditravel.com.ua

В Турции власти арестовали 150 человек в рамках расследования причастности военнослужащих к движению FETO, которое возглавляет оппозиционный проповедник Фетхуллах Гюлен. Об этом сообщает информагентство "Анадолу".

Всего прокуратура Стамбула выдала ордеры для ареста 300 человек, 211 из них – и сейчас занимают военные должности, хотя и являются подозреваемыми. 

Напомним, попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. Подобные операции, в рамках которых проводятся аресты подозреваемых в причастности к Гюлену, периодически проводятся в Турции с 2016 года, отмечает "Анадолу".

В Анкаре обвиняют в организации путча оппозиционного богослова Гюлена, проживающего в США. Со своей стороны Гюлен отрицает причастность к попытке переворота.

Отметим, не менее 265 человек погибли в Турции в результате попытки государственного переворота. Как сообщила Al Jazeera, такие данные огласил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. "В ходе столкновений в Анкаре и Стамбуле погибли 161 человек, 1440 получили ранения, – приводит телеканал заявление турецкого премьера. – Кроме того, ликвидированы 104 путчиста".
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