В Стамбуле обрушился восьмиэтажный дом: момент сняли на видео

Из 43 человека, которые проживали в аварийном здании, пока что удалось спасти лишь троих

Фото: Pixabay

В Стамбуле обрушился восьмиэтажный дом: момент сняли на видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b01/e94/5c5b01e94dbb8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b01/e94/5c5b01e94dbb8.jpg 2019-02-06T17:49:31+02:00 Другие страны Из 43 человека, которые проживали в аварийном здании, пока что удалось спасти лишь троих

Сотрудники турецких экстренных служб разбирают завалы, образовавшиеся на месте рухнувшего восьмиэтажного жилого здания в стамбульском районе Картал в азиатской части города.

Губернатор Стамбула Али Ерликайа заявил, что над зданием были незаконно достроены три этажа и это могло привести к трагедии.

"Здание было построено в 1992 году, в нем находилось 14 квартир и проживали 43 человека", — цитирует его телеканал NTV.

На данный момент известно как минимум об одном погибшем в результате случившего и что из-под завалов были спасены три человека. Таким образом, десятки человек могут оставаться под завалами.

Староста квартала Джевизли района Картал Мемиш Дикилидаш заявил, что взрыва перед обрушением не было и что "оно начало рушиться само по себе". Официальная причина обрушения пока не называется.

На место случившегося уже отправились министры внутренних дел, а также экологии и градостроительства глава Сулейман Сойлу и Мурат Курум.

Напомним, что прошлым летом в Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом – здание обвалилось из-за сильных ливней, которые размыли его фундамент.

Как мы писали, в прошлом месяце в трехэтажном жилом доме в Гааге по неизвестным причина произошел взрыв, в результате которого часть здания рухнула.

Также сообщалось об обрушении целого подъезда многоквартирного дома в российском Магнитогорске. Причиной случившегося назвали взрыв газа.

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