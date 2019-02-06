В Стамбуле обрушился восьмиэтажный дом: момент сняли на видео
Из 43 человека, которые проживали в аварийном здании, пока что удалось спасти лишь троих
Сотрудники турецких экстренных служб разбирают завалы, образовавшиеся на месте рухнувшего восьмиэтажного жилого здания в стамбульском районе Картал в азиатской части города.
Губернатор Стамбула Али Ерликайа заявил, что над зданием были незаконно достроены три этажа и это могло привести к трагедии.
"Здание было построено в 1992 году, в нем находилось 14 квартир и проживали 43 человека", — цитирует его телеканал NTV.
На данный момент известно как минимум об одном погибшем в результате случившего и что из-под завалов были спасены три человека. Таким образом, десятки человек могут оставаться под завалами.
Староста квартала Джевизли района Картал Мемиш Дикилидаш заявил, что взрыва перед обрушением не было и что "оно начало рушиться само по себе". Официальная причина обрушения пока не называется.
На место случившегося уже отправились министры внутренних дел, а также экологии и градостроительства глава Сулейман Сойлу и Мурат Курум.
Напомним, что прошлым летом в Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом – здание обвалилось из-за сильных ливней, которые размыли его фундамент.
Как мы писали, в прошлом месяце в трехэтажном жилом доме в Гааге по неизвестным причина произошел взрыв, в результате которого часть здания рухнула.
Также сообщалось об обрушении целого подъезда многоквартирного дома в российском Магнитогорске. Причиной случившегося назвали взрыв газа.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Стамбуле обрушился восьмиэтажный дом: момент сняли на видео". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Запорожье от многоэтажки отвалился кусок бетона: опубликованы фото и видео
Кусок бетонной плиты рухнул прямо на тротуар
В Брюсселе обрушился мост, движение водного транспорта заблокировано
По сообщениям местной полиции, в результате аварии никто не пострадал
В Кривом Роге обрушилось здание бывшего кинотеатра: появились фото и видео
О пострадавших в результате инцидента пока не сообщается