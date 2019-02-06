Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,22
31,09
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Стамбуле обрушился восьмиэтажный дом: момент сняли на видео

Сегодня, 17:49

Из 43 человека, которые проживали в аварийном здании, пока что удалось спасти лишь троих

Фото: Pixabay
В Стамбуле обрушился восьмиэтажный дом: момент сняли на видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b01/e94/5c5b01e94dbb8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b01/e94/5c5b01e94dbb8.jpg Другие страны Из 43 человека, которые проживали в аварийном здании, пока что удалось спасти лишь троих

Сотрудники турецких экстренных служб разбирают завалы, образовавшиеся на месте рухнувшего восьмиэтажного жилого здания в стамбульском районе Картал в азиатской части города.

Губернатор Стамбула Али Ерликайа заявил, что над зданием были незаконно достроены три этажа и это могло привести к трагедии.

"Здание было построено в 1992 году, в нем находилось 14 квартир и проживали 43 человека", — цитирует его телеканал NTV.

На данный момент известно как минимум об одном погибшем в результате случившего и что из-под завалов были спасены три человека. Таким образом, десятки человек могут оставаться под завалами.

Староста квартала Джевизли района Картал Мемиш Дикилидаш заявил, что взрыва перед обрушением не было и что "оно начало рушиться само по себе". Официальная причина обрушения пока не называется.

На место случившегося уже отправились министры внутренних дел, а также экологии и градостроительства глава Сулейман Сойлу и Мурат Курум.

Напомним, что прошлым летом в Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом – здание обвалилось из-за сильных ливней, которые размыли его фундамент.

Как мы писали, в прошлом месяце в трехэтажном жилом доме в Гааге по неизвестным причина произошел взрыв, в результате которого часть здания рухнула.

Также сообщалось об обрушении целого подъезда многоквартирного дома в российском Магнитогорске. Причиной случившегося назвали взрыв газа.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Турция, Стамбул, обрушение

Вы сейчас просматриваете новость " В Стамбуле обрушился восьмиэтажный дом: момент сняли на видео". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Запорожье от многоэтажки отвалился кусок бетона: опубликованы фото и видео

30 января, 23:45

Кусок бетонной плиты рухнул прямо на тротуар

В Днепре рухнули крыши торгового павильона и автомобильной стоянки

24 января, 23:06

Горожане винят снегопад

В Брюсселе обрушился мост, движение водного транспорта заблокировано

18 января, 02:55

По сообщениям местной полиции, в результате аварии никто не пострадал

В России обрушился еще один дом

4 января, 02:03

В здании размещались офисы и боулинг-центр

В Кривом Роге обрушилось здание бывшего кинотеатра: появились фото и видео

28 декабря 2018, 12:52

О пострадавших в результате инцидента пока не сообщается

В Москве бизнес-центр рухнул на проезжую часть

24 ноября 2018, 03:02

Информации о пострадавших нет

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

Сегодня, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

Сегодня, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

Вчера, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

Вчера, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной