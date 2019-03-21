В Стамбуле произошла масштабная авария
Водитель автобуса не справился с управлением и на большой скорости влетел в парковку
В Стамбуле произошла масштабная авария. Водитель автобуса не справился с управлением и на большой скорости влетел в парковку. Сначала он протаранил пять машин, буквально разметав их по разные стороны дороги. А после вылетел на остановку общественного транспорта. По предварительным данным, пострадали три человека. Их госпитализировали.
Ранее сообщалось, что в крупнейшем турецком городе Стамбуле произошла авария на железной дороге, в результате столкновения двух поездов. Инцидент произошел сегодня, 12 января, утром в районе Бакиркьой Флорйа. В настоящее время подробности аварии, а также объемы повреждений и детали инцидента выясняются.
Ранее мы сообщали о том, что как минимум 16 человек погибли из-за столкновения поезда и грузовика ЮАР. Водитель грузового автомобиля не смог своевременно затормозить и врезался в первый и второй вагоны пассажирского поезда, следовавшего из города Порт-Элизабет в Йоханнесбург. По словам очевидцев, некоторые вагоны сошли с рельсов и загорелись. На месте работают спасательные службы.
Также мы писали о столкновении школьного автобуса с региональным поездом TER произошло на переезде у коммуны Милла под Перпиньяном (департамент Восточные Пиренеи). Жертвами инцидента стали четыре школьника, не менее 20 получили ранения.
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