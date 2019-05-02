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В Стамбуле задержали участников первомайской акции

2 мая, 09:41

Организация первомайских мероприятий в Турции под запретом уже 42 года


Полиция сорвала планы участников первомайской акции в Стамбуле. Об этом передает корреспондент "Сегодня". 

Как отмечается в сообщении, правоохранители задержали 127 оппозиционеров, которые планировали протест в центре города – на площади Таксим.

Напомним, что организация первомайских мероприятий здесь под запретом уже 42 года. Именно 1 мая 1977-м массовый митинг превратился в бойню – тогда неизвестные обстреляли толпу.

Погибли 42 человека. Еще 220 были ранены.

Как мы писали ранее, в разных городах по всей России 1 мая состоялось более сотни акций – среди них были митинги в честь Дня труда, а также пародирующие их "Монстрации". Зачастую мероприятия заканчивались задержаниями участников.

В Украине День труда – 1 мая – также был выходным днем. Однако, в Министерстве культуры страны считают, что этот день перестал быть праздником и не надо его отмечать

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Тег Стамбул, 1 мая, демонстрация, разгон

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Сегодня

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