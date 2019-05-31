В столице Афганистана прогремел мощный взрыв: есть погибшие среди мирного неселения
Взрыв произошел в девятом полицейском округе
По меньшей мере четыре мирных жителя погибли, трое ранены в результате мощного взрыва, прогремевшего в пятницу утром, 31 мая, в столице Афганистана. Об этом сообщили в МВД страны, передает ТАСС.
По его данным, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Ранения также получили четверо американских военнослужащих.
Взрыв произошел в девятом полицейском округе, где находятся офисы международных неправительственных организаций и проживают в основном иностранцы.
В четверг шесть человек погибли и еще шесть пострадали в результате взрыва недалеко от Университета национальной обороны имени маршала Фахима в пятом полицейском округе Кабула.
Как мы писали ранее, в результате взрыва взрыва мины в южном Афганистане погибли семеро детей и еще двое получили ранения.
Напомним, что на мирных переговорах с талибами в январе Соединенные Штаты обещали к концу апреля вывести половину своего военного контингента из Афганистана.
Мы также писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие 3-5 лет.
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