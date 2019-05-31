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В столице Афганистана прогремел мощный взрыв: есть погибшие среди мирного неселения

31 мая, 10:10

Взрыв произошел в девятом полицейском округе

Фото: AFP

По меньшей мере четыре мирных жителя погибли, трое ранены в результате мощного взрыва, прогремевшего в пятницу утром, 31 мая, в столице Афганистана. Об этом сообщили в МВД страны, передает ТАСС.

По его данным, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Ранения также получили четверо американских военнослужащих.

Взрыв произошел в девятом полицейском округе, где находятся офисы международных неправительственных организаций и проживают в основном иностранцы.

В четверг шесть человек погибли и еще шесть пострадали в результате взрыва недалеко от Университета национальной обороны имени маршала Фахима в пятом полицейском округе Кабула.

Как мы писали ранее, в результате взрыва взрыва мины в южном Афганистане погибли семеро детей и еще двое получили ранения.

Напомним, что на мирных переговорах с талибами в январе Соединенные Штаты обещали к концу апреля вывести половину своего военного контингента из Афганистана.

Мы также писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие 3-5 лет.


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Тег Афганистан, взрыв, погибшие, мирное население

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Источник:

ТАСС

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