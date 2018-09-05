В столице Афганистана прогремело два взрыва: десятки погибших и раненых

Ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее

Двадцать человек погибли, 70 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших в среду в столице Афганистана. Об этом сообщил телеканал "1ТВ" со ссылкой на МВД Афганистана и медиков.

Первый инцидент произошел в спортивном клубе на западе Кабула, где проходили соревнования. По предварительным данным, бомбу в клуб пронес террорист-смертник. Второе взрывное устройство было заложено в автомобиле и сдетонировало недалеко от места первого взрыва.

По версии телеканала "Ариана", целью атаки стали журналисты, приехавшие освещать инцидент в спортивном клубе.

Ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Ранее командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон заявил, что существует беспрецедентная возможность для достижения мира в Афганистане.

Ранее США заявили, что готовы к прямым переговорам с "Талибаном", но при одном условии.

Напомним, власти Афганистана заявили о планах освободить 444 заключенных в рамках введения временного режима прекращения огня с радикальным движением "Талибан".