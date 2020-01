В столице Австралии из-за лесных пожаров закрыли школы и детсады, музеи и магазины

Детские сады и государственные учреждения в столице Австралии Канберре прекратили свою работу из-за дыма от лесных пожаров, накрывшего город.

Как сообщает телеканал CBC, также были закрыты часть министерств, музеи и университеты, расположенные в городе.

Показатель качества воздуха в Канберре в начале недели почти в десять раз превысил уровень "опасно для жизни", что стало причиной прекращения работы ряда государственных ведомств и учреждений, расположенных в столице Австралии. "Из-за проблем с качеством воздуха, влияющих на работу федеральных и местных правительственных учреждений, расположенных в регионе Австралийская столичная территория, министерство внутренних дел и национальная пограничная служба приняли решение временно разрешить персоналу не посещать рабочие места в течение следующих 48 часов", — указано в сообщении МВД Австралии. Также отмечается, что была прекращена работа национального агентства по чрезвычайным ситуациям, расположенного в Канберре, и ряда других ведомств, включая федеральные министерства образования и здравоохранения.

До среды 8 января закрыты все детские сады и дошкольные образовательные учреждения. Также прекратили свою работу магазины, предприятия общественного питания, спортивные и досуговые учреждения, музеи и выставки. Национальная художественная галерея Австралии, где сейчас проходит экспозиция работ Матисса и Пикассо закрыла свои двери до особого распоряжения, а в ее пресс-службе пояснили, что это решение продиктовано тревогой о здоровье гостей и персонала учреждения, а также заботой о "сохранности уникальных полотен, представленных на выставках".

A shocking video of dead animals strewn across a roadside in New South Wales killed in the #AustralianBushfire .



At least 480 million mammals, birds and reptiles are likely to have died in the state alone since September. Devastating.



Credit: The 'new' Batlow Hotel pic.twitter.com/BaGFsMvfm6