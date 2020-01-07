В столице Австралии из-за лесных пожаров закрыли школы и детсады, музеи и магазины

Показатель качества воздуха в Канберре почти в десять раз превысил уровень «опасно для жизни»

Видео: Reuters

Детские сады и государственные учреждения в столице Австралии Канберре прекратили свою работу из-за дыма от лесных пожаров, накрывшего город.

Как сообщает телеканал CBC, также были закрыты часть министерств, музеи и университеты, расположенные в городе.

Показатель качества воздуха в Канберре в начале недели почти в десять раз превысил уровень "опасно для жизни", что стало причиной прекращения работы ряда государственных ведомств и учреждений, расположенных в столице Австралии. "Из-за проблем с качеством воздуха, влияющих на работу федеральных и местных правительственных учреждений, расположенных в регионе Австралийская столичная территория, министерство внутренних дел и национальная пограничная служба приняли решение временно разрешить персоналу не посещать рабочие места в течение следующих 48 часов", — указано в сообщении МВД Австралии. Также отмечается, что была прекращена работа национального агентства по чрезвычайным ситуациям, расположенного в Канберре, и ряда других ведомств, включая федеральные министерства образования и здравоохранения.

Видео: Reuters

До среды 8 января закрыты все детские сады и дошкольные образовательные учреждения. Также прекратили свою работу магазины, предприятия общественного питания, спортивные и досуговые учреждения, музеи и выставки. Национальная художественная галерея Австралии, где сейчас проходит экспозиция работ Матисса и Пикассо закрыла свои двери до особого распоряжения, а в ее пресс-службе пояснили, что это решение продиктовано тревогой о здоровье гостей и персонала учреждения, а также заботой о "сохранности уникальных полотен, представленных на выставках".

A shocking video of dead animals strewn across a roadside in New South Wales killed in the #AustralianBushfire .



At least 480 million mammals, birds and reptiles are likely to have died in the state alone since September. Devastating.



Credit: The 'new' Batlow Hotel pic.twitter.com/BaGFsMvfm6 — Patrick Greenfield (@pgreenfielduk) January 5, 2020

Почта Австралии прекратила доставку отправлений из и в Канберру и закрыла большую часть своих отделений, расположенных в городе. Также из-за плотной дымовой завесы, снижающей видимость, был отменен ряд авиарейсов, следующих через аэропорт Канберры.

Напомним, что дым от лесных пожаров достиг Чили.

Также Украина может направить 200 пожарных в Австралию.

Напомним, что Австралия сегодня – это открытая адская рана на лице Земли. Несмотря на то что утром на юго-востоке пошел дождь, температура не падает. Количество жертв возросло до 25. На континенте выгорело почти шесть миллионов гектаров леса, погибло полумиллиарда животных.

Австралийские пожарные развеяли мифы. Снимок, якобы сделанный НАСА, оказался фейком. Во-первых, это 3D визуализация. Во-вторых, она не соответствует действительности. Поэтому спасатели континента создали карту реального хода событий, изменения на которой можно отслеживать в режиме онлайн.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что небо над крупнейшим городом Австралии Сиднеем затянуло дымом из-за масштабных лесных пожаров, охвативших восточное побережье континента. Густой смог окутал центральные и юго-западные районы мегаполиса, а также ряд пригородов.

Добавим, что власти бросили три тысячи военных на борьбу с огнем.

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