В столице Австралии установили обгоревшую рождественскую елку

Креативное агентство DDB Australia установило в центре Сиднея обгоревшую рождественскую елку, сделанную из обугленных веток и обгоревших предметов домашнего обихода, собранных в Новом Южном Уэльсе.

Целью проекта является напоминание о масштабных лесных пожарах, которые не утихают в Австралии, сообщает The Drum.

"Для семей и общества разрушительные последствия (пожаров – ред.) выходят за рамки того, что многие из нас могут только представить. Мы надеемся, что эта неожиданная смена традиционного символа дарения и радости в это время года поможет привлечь внимание людей и будет поощрять их жертвовать деньги", – заявила креативный директор агентства DDB Sydney Тара Форд.

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Агентство таким образом хотело присоединиться к сбору средств для австралийского Красного Креста, который помогает пострадавшим от пожаров.

Компания выдвинула идею "обгоревшей елки" – художественной инсталляции, изготовленной из сожженных кусков деревьев и предметов, собранных в этом районе. Прохожих вблизи елки призвали жертвовать деньги в Австралийский фонд помощи и ликвидации последствий катастроф путем сканирования QR-кода, прикрепленного к подаркам на дереве, или посещения их сайтов.

Проект разрабатывался в партнерстве с администрацией города Сидней, компаниями Scroundrel и DDB Sydney и их ключевыми партнерами – Volkswagen Group Australia, Westpac и McDonald's.

Как сообщалось, масштабные лесные пожары охватили северо-восток Австралии в середине октября и к началу декабря распространились также на юго-восточное побережье континента. На территории штата Новый Южный Уэльс огнем было уничтожено в общей сложности порядка 2 млн гектаров леса, в том числе ряд национальных парков и охраняемых мест обитания коал. На протяжении всего сезона лесных пожаров, начавшегося в конце июля, в регионе было зафиксировано более 7 тыс. пожаров, в результате которых погибли шесть человек и еще более 30 получили травмы различной степени тяжести. Огнем были также уничтожены более 670 жилых домов и около 1,5 тыс. административных и хозяйственных построек.

Как выглядят разрушительные пожары в Австралии с воздуха, смотрите в нашем сюжете:

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