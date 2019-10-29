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В столице Чили во время протестов загорелся торговый центр

29 октября, 04:14

Предполагается, что пожар возник на первом этаже ТЦ в зоне фуд-корта

Видео: Reuters

Крупный пожар вспыхнул в одном из торговых центров в чилийской столице, Сантьяго, где продолжаются массовые протесты. Как сообщила на своей странице в Twitter городская пожарная служба, на месте происшествия работают 17 пожарных расчетов.

Предполагается, что пожар возник на первом этаже ТЦ в зоне фуд-корта. Незадолго до его начала в этом районе была замечена группа агрессивно настроенных людей, устраивавших беспорядки, в связи с чем выдвигается версия о преднамеренном поджоге.

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Несмотря на то, что пожарным удалось локализовать возгорание, было принято решение об эвакуации соседнего здания гостиницы. На помощь пожарным пришли около сотни добровольцев. Данных о жертвах и пострадавших нет.

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Ранее сообщалось, что в акциях протеста в Чили 25 октября приняли участие более одного миллиона человек. Такую оценку количества протестующих привела мер столицы Чили Сантьяго Карла Рубилар.

Напомним, что число погибших в ходе беспорядков, сотрясающих Чили, достигло 19 человек. Последней к настоящему времени жертвой стал гражданин Перу, умерший в больнице.

Причиной начала массовых беспорядков стал рост цены на проезд в метро в пиковые часы с 800 до 830 песо (1,17 доллара США).

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Чили протесты торговый центр митинг пожары

Источник: ТАСС

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