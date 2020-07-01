В столице Ирана прогрел взрыв в больнице: есть погибшие

Взрыв и пожар в одной из клиник на севере Тегерана унесли жизни минимум 18 человек. Об этом информирует агентство Fars со ссылкой на медиков.

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Ранее СМИ сообщали о гибели 13 человек.

Всего в клинике в момент взрыва находилось 25 человек.

Взрыв и пожар произошли в медицинской клинике на улице Шариати в Тегеране. На место происшествия выехали пожарные.

Добавим, что заместитель губернатора Тегерана Хамид Реза Гоударзи заявил в эфире местного телевидения, что взрыв был вызван утечкой газа. Но причина несчастного случая расследуется пожарными экспертами и полицейскими детективами.

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Местным жителям настоятельно рекомендуется, чтобы люди воздерживались от посещения места происшествия, чтобы спасательные подразделения могли выполнять свою миссию быстрее и лучше.

Личности жертв еще не определены, и они могут быть как клиентами клиники, так и медицинским персоналом.

Ранее сообщалось, что в жилой многоэтажке на столичных Позняках произошел взрыв. Вследствие взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. В результате ЧП погибли пять человек – две женщины и трое мужчин. Ранее сообщалось, что в полиции озвучили основную версию взрыва дома на Позняках в Киеве.

Видео: Reuters

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