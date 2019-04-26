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В столице Канады ввели чрезвычайное положение из-за непогоды

Сегодня, 08:36

Персонал Вооруженных сил Канады уже мобилизован и прибыл в Оттаву, чтобы помочь устранять последствия наводнения

Фото: AFP

Мэр столицы Канады Оттавы Джим Уотсон ввел режим чрезвычайной ситуации из-за ожидаемых сильных дождей и значительного повышения уровня воды в реке Оттава, передает "112 Украина".

"Чтобы помочь городским бригадам, волонтерам и жителям пострадавших районов, я объявляю чрезвычайное положение и запрашиваю помощь у провинции и армии", – сообщил мэр.

Также он сообщил, что персонал Вооруженных сил Канады уже мобилизован и прибыл в Оттаву, чтобы помочь устранять последствия наводнения.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил, что посольство работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в результате внезапного наводнения, вызванного прорывом ледовой "дамбы", целый город на юге Канады оказалось под водой

Стихия поразила город Босвилль в провинции Квебек.

"Ледовая пробка под мостом прорвалась и вода в реке Шодьер быстро поднялась на 20 см, выйдя из берегов и затопив дороги и около 230 домов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что вода прибывала очень быстро, затапливая машины на ходу.

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Тег Канада, наводнение, Оттава

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