В столице Кении боевики напали на отель, есть погибшие

На данный момент территория все ещt оцеплена полицией, напавшие остаются внутри

В столице Кении боевики напали на отель, есть погибшие https://www.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_610x343/ https://www.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/ 2019-01-15T23:24:00+02:00 Другие страны На данный момент территория все ещt оцеплена полицией, напавшие остаются внутри

В захваченном террористами гостиничном комплексе DusitD2, что в столице Кении Найроби, все еще остаются люди. Об этом сообщает BBC.

На данный момент территория все еще оцеплена полицией, напавшие остаются внутри. Местные СМИ сообщают об одном погибшем и четырех раненых.

В то же время ВВС сообщает, что были обнаружены трое погибших, а агентство AFP со ссылкой на одного из своих фотографов заявляет о по меньшей мере пяти убитых.

Правительство Кении призвало граждан не распространять фотографии с места происшествия и сохранять спокойствие.

Напоминаем, нападение произошло сегодня, во вторник 15 января, примерно в 15:00 по местному времени. Ответственность за него уже взяла на себя сомалийская группировка "Джамаат Аш-Шабааб", которая известна серией терактов по всей восточной Африке, в частности в Кении – нападением на торговый центр Westgate в Найроби в 2013 году, когда погибло 67 человек, и терактом в университете Гарриса в 2015 году - тогда погибло почти 150 человек.

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Напомним, ранее захват заложника произошел на железнодорожном вокзале немецкого Кельна.

Случай с захватом заложников в магазине недавно произошел и во Франции. Неизвестный обстрелял представителей французских сил безопасности в населенном пункте Треб, а затем захватил заложников в супермаркете. Сообщалось о его возможной причастности к ИГИЛ. Французская прокуратура открыла дело по факту нападения, которое классифицируется как террористическая атака, однако нападавший был убит.

Также ранее в США мужчина убил четверых детей-заложников и застрелился. Трагедия развернулась после того, как подруга мужчины позвонила в полицию и заявила о домашнем насилии. Гэри Уэйн Линдси, отбывая условный срок за ряд преступлений, забаррикадировался в доме и открыл огонь по стражам порядка, ранив одного из них.

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