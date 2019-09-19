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В столице Либерии в пожаре погибло 27 детей: подробности, видео

19 сентября, 16:36

По предварительным данным, огонь в школе вспыхнул из-за замыкания в электросети

В столице Либерии – Монровии, в пожаре погибло 27 детей. Трагедия произошла в одной из школ.

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за замыкания в электросети. Пламя охватило помещение, в котором дети изучали Коран. Уцелели лишь двое школьников, их экстренно доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в селе Кармелюково Жмеринского района Винницкой области спасатели ликвидировали пожар в школе. Как сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной слудбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Винницкой области, огнем уничтожена шиферная кровля и деревянное перекрытие на площади 220 квадратных метров. 

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"По предварительным данным, причиной пожара стал разряд молнии. По словам очевидцев стало известно, что возгорание произошло на крыше здания. Школа была оснащена громоотводом, но он находился в неисправном состоянии", – говорится в сообщении. Погибших и пострадавших нет.

Также мы писали, что в школе №20 города Днепр произошел пожар. К счастью, дети еще не успели зайти в здание. Предварительной причиной огня называют проблему с проводкой. 

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Либерия школа пожары

Источник: Сегодня

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