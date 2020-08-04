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В столице Ливана прогремел оглушительный взрыв: видео

4 августа, 19:04

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Предположительно, источником взрыва стал склад пиротехники

В столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв, который привел к масштабным разрушениям в городе.

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Как сообщает местный портал Daily Star, взрыв прогремел 4 августа в морском порту, неподалеку от военно-морской базы ливанских Вооруженных сил.

Инцидент мог случиться на складе, где хранились пиротехнические средства. Очевидцы сняли видео пожара в здании перед взрывом.

В соцсетях уже появились видео самого происшествия и масштабных разрушений вследствие него. На снятых кадрах видно множество поврежденных зданий – жилых и офисных. Улицы города укрыты пеплом:

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По предварительным данным, пострадали десятки человек.

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Напомним, в прошлом месяце взрыв прогремел в соседней с Ливаном Сирии – атаке подвергся российско-турецкий патруль в провинции Идлиб.

А в мае взрыв раздался в другом ближневосточном государстве – палестинская группировка ХАМАС атаковала юг Израиль ракетой. В ответ на это израильские военные совершили авиаудар по позициям террористов в секторе Газа.

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Ливан взрыв пиротехника бейрут
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