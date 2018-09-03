В столице Ливии введен режим ЧС

Вооруженные столкновения между враждующими группировками в южных и западных пригородах ливийской столицы не прекращаются уже неделю

Из-за непрекращающихся столкновений президент Ливии ввел чрезвычайное положения в Триполи. Об этом сообщает телеканал Al Hadath у себя в Twitter.

Также телеканал Sky News Arabia информирует, что в результате минометного обстрела лагеря беженцев в воскресенье в Триполи четыре человека погибли и семеро получили ранения. Атаке подвергся лагерь "Аль-Фаллях", где размещено около 1200 вынужденных переселенцев из города Таварга.

Напомним, вооруженные столкновения между враждующими группировками в южных и западных пригородах ливийской столицы не прекращаются уже неделю. По имеющимся данным, в результате стычек погибли свыше 40 человек, десятки получили ранения. Большинство из них – мирные жители.

Трипольский аэропорт приостановил работу 31 августа. Все рейсы были отменены.

Ранее ливийский суд вынес смертные приговоры в отношении 45 полицейских, открывших огонь по демонстрантам в Триполи в 2011 году во время массовых беспорядков против тогдашнего лидера страны Муаммара Каддафи

Напомним, в Ливии захватили одного из лидеров "Аль-Каиды". Главаря террористов удалось захватить, когда у его группы закончились боеприпасы. 59-летний бен Каму — один из самых авторитетных главарей "Аль-Каиды". Он уехал из Ливии в 1980-х годах, был личным водителем Усамы бен Ладена в Судане.