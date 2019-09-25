В столице Мали произошло ДТП и взрыв цистерны с бензином

В результате аварии погибли шесть человек и еще около полусотни получили ранения

В столице Мали, городе Бамако, произошло страшное ДТП – в результате аварии взлетела на воздух автоцистерна с топливом.

Погибли как минимум шесть человек, еще 46 – травмированы. Очевидцы рассказали, что водитель пытался избежать столкновения с мотоциклом, но потерял управление и врезался в ограждение.

Машина загорелась и взорвалась. Местная полиция инцидент терактом не считает. Из-за взрыва и пожара сгорели еще два грузовика и около трех десятков мотоциклов.

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Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

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Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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