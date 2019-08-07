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В столице Мексики "воры-невидимки" ограбили монетный двор

Сегодня, 19:40

Преступники забрали драгоценностей на более чем 2,5 млн долларов

В Мехико, где недавно ограбили чемпиона мира по боксу в трех весовых категориях, вновь произошло громкое преступление.

Средь бела дня в столице страны, городе Мехико, преступники обчистили монетный двор. Свой замысел они осуществили за считанные минуты и незаметно для посетителей и работников учреждения.

Грабители запугали полицейского, и тот открыл одно из хранилищ, после чего преступники собрали драгоценностей на более чем 2,5 млн. долларов и скрылись на мотоциклах.

Сейчас их разыскивает полиция. Лицо грабителей зафиксировали камеры наблюдения.

"Честно, я даже не знал, что произошло. Говорят, что это случилось где-то после обеда. Я эту информацию прочитал в Facebook, в новостях. Но мы даже не заметили ничего – ни шума, ни криков о помощи. Все было спокойно, обычный рабочий день", – рассказал продавец монетного двора Мексики Марк Медина.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в Мексике придумали специальные муляжи гаджетов, чтобы уберечь ценное имущество во время уличного ограбления. 

Напомним, что в прошлом году на известном мексиканском курорте Канкун восемь человек стали жертвами двух вооруженных нападений.

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Мексика ограбление преступление Мехико монетный двор

Источник: Сегодня

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