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В столице Непала прогремели два взрыва, есть погибшие

26 мая, 22:43

Полиция подозревает теракт со стороны маоистских групп

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar.

В столице Непала Катманду прогремели три взрыва. В результате погибли 4 человека, ещё 7 ранены.

"Три человека погибли на месте, а четвертый скончался во время лечения в больнице", – заявили представители местной полиции.

Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в центре города, в районе Гаттекуло.

Второй взрыв прогремел в районе Сукедара на окраине Катманду, возле парикмахерской. В результате погибли два человека.

Еще один взрыв произошел в районе Татот. Два человека были ранены.

Правоохранители предполагают, что за взрывами могут стоять группы бывших маоистских повстанцев, которые выступают против правительства за арест их сторонников. Соответствующая брошюра была найдена в жилом доме, где произошел первый взрыв.

Полиция установила, что помещение использовалось участниками группы для изготовления взрывных устройств. Один из пострадавших также является сторонником маоистов.

Между тем, полиция Франции опубликовала ориентировку на подозреваемого в организации взрыва в центре Лиона. По ее данным, это мужчина в возрасте примерно 30 лет. Он передвигался на горном велосипеде и попал на уличные камеры видеонаблюдения. Мужчина был одет в шорты светлого цвета и в водолазку с длинными рукавами темного цвета.


А в Нигере в результате взрыва бензовоза в нескольких сотнях метров от международного аэропорта в Ниамее погибли по меньшей мере 76 человек, еще около 40 получили ранения. 

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Тег Непал, теракт, взрыв, погибшие, катманду

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Reuters

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