В столице Норвегии неизвестный с ножом напал на персонал школы
Четверо пострадавших, все сотрудники школы, были доставлены в больницу с легкими травмами
В столице Норвегии Осло неизвестный с ножом напал на персонал школы, передает Reuters.
По данным местной полиции, нападавшего задержали на месте, его мотивы пока неизвестны.
Как сообщили в норвежском агентстве новостей NTB, четверо пострадавших, все сотрудники школы, были доставлены в больницу с легкими травмами.
Ранее сообщалось, что норвежские власти принудительно госпитализировали в психиатрическую больницу россиянина, обвиняемого в совершении нападения в Осло, которое было расценено как террористическое.
17 января россиянин ударил ножом женщину в супермаркете в центре Осло. После этого он попытался напасть на кассира, но, передумав, сбежал с места преступления. Прибывший патруль задержал его неподалеку от магазина. По данным правоохранительных органов, преступник прибыл в Норвегию днем ранее транзитом через Швецию.
Также сообщалось, что в Норвегии 15-летняя девушка напала с ножом на сотрудницу и посетительницу торгового центра. Инцидент произошел в городе Кристиансанн на юге страны. Подросток сбежала из спецучреждения и в момент совершения преступления была не в себе.
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