В столице Норвегии неизвестный с ножом напал на персонал школы

Четверо пострадавших, все сотрудники школы, были доставлены в больницу с легкими травмами

В столице Норвегии неизвестный с ножом напал на персонал школы 2019-03-19T12:56:00+02:00 Другие страны Четверо пострадавших, все сотрудники школы, были доставлены в больницу с легкими травмами









В столице Норвегии Осло неизвестный с ножом напал на персонал школы, передает Reuters.

По данным местной полиции, нападавшего задержали на месте, его мотивы пока неизвестны.

Как сообщили в норвежском агентстве новостей NTB, четверо пострадавших, все сотрудники школы, были доставлены в больницу с легкими травмами.

Ранее сообщалось, что норвежские власти принудительно госпитализировали в психиатрическую больницу россиянина, обвиняемого в совершении нападения в Осло, которое было расценено как террористическое.

17 января россиянин ударил ножом женщину в супермаркете в центре Осло. После этого он попытался напасть на кассира, но, передумав, сбежал с места преступления. Прибывший патруль задержал его неподалеку от магазина. По данным правоохранительных органов, преступник прибыл в Норвегию днем ранее транзитом через Швецию.

Также сообщалось, что в Норвегии 15-летняя девушка напала с ножом на сотрудницу и посетительницу торгового центра. Инцидент произошел в городе Кристиансанн на юге страны. Подросток сбежала из спецучреждения и в момент совершения преступления была не в себе.

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