В столице Судана спецназ открыл огонь по протестующим – видео

Спецподразделения должны разогнать многотысячную толпу, которая собралась перед зданием министерства обороны и штаб-квартирой армии

Фото: AFP

Для подавления протестов в центр столицы Судана – Хартум – введен спецназ, слышны звуки стрельбы из тяжелых пулеметов, сообщает в понедельник телеканал Al Jazeera.

Спецподразделения должны разогнать многотысячную толпу, которая собралась перед зданием министерства обороны и штаб-квартирой армии. Люди требует от военных, в апреле совершивших в Судане переворот, передать власть гражданскому правительству.

К настоящему моменту известно о гибели двух человек, не меньше десяти получили ранения.

По словам очевидцев, солдаты используют оружие и слезоточивый газ против мирных демонстрантов, которые не предпринимали никаких провокаций.

Телеканал отмечает, что акция предпринята после того, как правящие в стране военные назвали "угрозой национальной безопасности" протестующих, уже длительное время стоящих лагерем у здания министерства обороны и штаб-квартиры армии Судана.

Ранее в Судане оппозиция, альянс "За свободу и перемены" объявила о проведении всеобщей забастовки после приостановки переговоров с представителями переходного военного совета страны.

Напомним, что ранее после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране группа солдат во главе с министром обороны, генерал-лейтенантом Авадом бен Ауфом, арестовала президента Омара аль-Башира по обвинению в коррупции и развязывании гражданской войны.

Сейчас он и еще несколько его соратников находятся в столичной тюрьме.

Впрочем, протестующие требуют как можно быстрее провести честные выборы, так как не хотят, чтобы одного диктатора заменил другой. Также люди требуют к началу гонки передать власть парламенту. Участники забастовки добиваются выполнения армией всех выдвинутых оппозицией требований — передачи управления гражданским властям и искоренения из руководящих органов всех представителей бывшего режима.

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