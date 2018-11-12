В столице Судана закончилась наличность

В результате мероприятий по предотвращению экономического коллапса, принятых правительством в столице Судана Хартум, в банкоматах закончилась наличность.

Об этом сообщает Reuters.

"Много банкоматов в суданской столице исчерпали резервы банкнот на фоне того, как правительство пытается предотвратить экономический коллапс с резкой девальвацией и мерами экстренной экономии", – говорится в сообщении.

Рост спроса на наличность обусловлен инфляцией, отсутствием доверия к банковской системе и политикой центрального банка по ограничению денежной массы для защиты суданского фунта. Все это вызвало кризис ликвидности, который обострился в течение последних 10 дней, пока новые банкноты не выпускаются в обращение.

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Дефицит банкнот наступил через месяц после того, как власть снизила стоимость фунта с 29 фунтов за доллар до 47,5 фунтов и объявила меры по сокращению расходов.

Как сообщалось, Судан и США завершили переговоры относительно исключения африканского государства из списка государств-спонсоров терроризма.

Как сообщалось, Барак Обама перед своим уходом отменил американские санкции против Судана, но Дональд Трамп затормозил их фактическую отмену, а внес граждан этой страны в список тех, кому запрещено выдавать визы США.