В столице Южной Кореи сошел с рельсов поезд метро

Инцидент произошел, когда поезд заехал в тоннель, ведущий к станции "Тобонсан"

Фото: wikipedia

В столице Южной Кореи сошел с рельсов поезд метро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a45/056/5c8a450561177.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a45/056/5c8a450561177.jpg 2019-03-14T14:12:00+02:00 Другие страны Инцидент произошел, когда поезд заехал в тоннель, ведущий к станции «Тобонсан»

Поезд сошел с рельсов в четверг в метро Сеула. Об этом сообщило агентство Ренхап.

По его данным, инцидент произошел в 19:22 по местному времени на седьмой линии сеульского метрополитена, когда поезд заехал в тоннель, ведущий к станции "Тобонсан". Информация о пострадавших пока не поступала, на месте происшествия проводится эвакуация.

Ранее сообщалось, что в результате железнодорожной аварии в Чехии пострадали шесть человек. ЧП произошло за западе страны, где случилось лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов.

"У города Ронов-над-Доубравоу произошло лобовое столкновение двух поездов, в одном из которых находились пассажиры. Травмы получили шесть человек, один из которых в тяжелом состоянии доставлен в больницу", – заявил пресс-секретарь госкомпании Петер Штяглавский, назвав счастливой случайностью то, что обошлось без жертв.

Напомним, в прошлом году на западе Польши сошел с рельсов поезд, в результате чего полностью или частично перевернулись 30 вагонов с углем.

Также сообщалось о лобовом столкновении двух пассажирских поездов в ЮАР, из-за которого пострадали около сотни человек.

Кроме того, мы писали о страшной железнодорожной аварии в Турции, жертвами которой стали не менее девяти человек.

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