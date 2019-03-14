В столице Южной Кореи сошел с рельсов поезд метро
Инцидент произошел, когда поезд заехал в тоннель, ведущий к станции "Тобонсан"
Поезд сошел с рельсов в четверг в метро Сеула. Об этом сообщило агентство Ренхап.
По его данным, инцидент произошел в 19:22 по местному времени на седьмой линии сеульского метрополитена, когда поезд заехал в тоннель, ведущий к станции "Тобонсан". Информация о пострадавших пока не поступала, на месте происшествия проводится эвакуация.
Ранее сообщалось, что в результате железнодорожной аварии в Чехии пострадали шесть человек. ЧП произошло за западе страны, где случилось лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов.
"У города Ронов-над-Доубравоу произошло лобовое столкновение двух поездов, в одном из которых находились пассажиры. Травмы получили шесть человек, один из которых в тяжелом состоянии доставлен в больницу", – заявил пресс-секретарь госкомпании Петер Штяглавский, назвав счастливой случайностью то, что обошлось без жертв.
Напомним, в прошлом году на западе Польши сошел с рельсов поезд, в результате чего полностью или частично перевернулись 30 вагонов с углем.
Также сообщалось о лобовом столкновении двух пассажирских поездов в ЮАР, из-за которого пострадали около сотни человек.
Кроме того, мы писали о страшной железнодорожной аварии в Турции, жертвами которой стали не менее девяти человек.
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