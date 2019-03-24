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В столицу Венесуэлы прибыли два самолета Минобороны России

Сегодня, 18:49

В Венесуэле заметили российских военных и начальника штаба Сухопутных сил РФ

Фото: AFP
В столицу Венесуэлы прибыли два самолета Минобороны России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/105/fc8/5c7105fc84acf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/105/fc8/5c7105fc84acf.jpg Другие страны В Венесуэле заметили российских военных и начальника штаба Сухопутных сил РФ

В Каракас, столицу Венесуэлы, которую уже несколько месяцев сотрясает серьезный политический кризис,, 23 марта прибыли два транспортных самолета Министерства обороны России – Ил-62 и Ан-124.

Кроме того, по данным местного издания NoticieraDigital, на которое ссылается "Голос Америки", в Венесуэлу прибыли 99 российских военных или же бойцов частных военных компаний во главе с генералом Василием Тонкошкуровым – начальником Главного штаба Сухопутных сил российской армии.

Между тем, в самом Минобороны РФ сообщения о прибытии в Венесуэлу своих самолетов официально не комментирует. В то же время, исходя из данных авиатрекеров, самолеты прибыли в Каракас из Сирии через африканский Дакар.

Также сообщается, что и Ан-124, и Ил-62 в последние месяцы уже бывали в Венесуэле. О том, что и кого они перевозили, также не сообщалось.

При этом в сети появлялись сообщения о том, что после того, как оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны, для защиты президента Николаса Мадуро, которого поддерживает Россия, в Венесуэлу нескольких сот бойцов так называемой "ЧВК Вагнера". В то же время, подтвердить присутствие россиян в стране так и не удалось.

Напомним, ранее депутаты местного парламента заподозрили попытки вывоза из Венесуэлы в Россию 20 тонн золота. Оппозиционные депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы потребовали от властей прояснить ситуацию с попыткой вывезти из центрального банка страны в Российскую Федерацию свой "золотой запас".

В свою очередь лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявлял, что администрация Мадуро пытается вывезти 1,2 млрд долларов в Уругвай. "Режим Мадуро делает попытки продолжить кражу наших денег. Они пытаются вывезти 1,2 млрд долларов в Уругвай. Призываю Уругвай отказаться от участия в грабеже государственных денег венесуэльского народа".

А тем временем действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро мерещится заговор от США. Он считает, что задержанная властями "террористическая группа" во главе с Роберто Марреро, секретарем лидера оппозиции Хуана Гуайдо, собиралась нападать на больницы и станции метро Каракаса.

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Тег Россия, Венесуэла, военные

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