В столкновениях на Храмовой горе Иерусалима пострадали 65 человек

В этом году день национального траура по разрушенному Храму, который отмечают евреи, совпал с мусульманским праздником Курбан-байрам

/ Фото: AFP

В результате массовых беспорядков на Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье, 11 августа, пострадали более 60 человек.

Об этом сообщает DW.

"По данным Красного Полумесяца, в результате столкновений с полицией получил травмы 61 палестинец, 15 из них были доставлены в больницу. Израильская полиция сообщила, что четверо ее сотрудников пострадали от камней и других предметов, которые бросали в них палестинцы", – говорится в сообщении.

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Указывается, что в этом году день национального траура по разрушенному Храму, который отмечают евреи, совпал с мусульманским праздником Курбан-байрам. Чтобы избежать беспорядков, полиция запретила вход на гору для евреев и туристов.

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С утра на праздничную службу в мечети Аль-Акса на Храмовой горе пришли тысячи верующих. В то же время на входе на гору собралась толпа евреев, и среди палестинцев стали распространяться сообщения о том, будто их пропускают вопреки запрету. В результате мусульмане начали протестовать, полиции пришлось применить светошумовые гранаты. Напомним, израильские власти возобновили доступ для туристов и верующих к Храмовой горе в Иерусалиме после того, как в этом районе вспыхнули беспорядки Кроме этого, израильская полиция прекратила беспорядки с участием представителей местной арабской общины на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима.

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