В странах Латинской Америки раз в год для собак и кошек проводят церковную службу

16 августа, день святого Роха – особенный день, на литургии вместе с верующими – их домашние питомцы, торжественную церемонию священник проводит по всем канонам.

В странах Латинской Америки раз в год собак и кошек водят на службу в храм. В день святого Роха литургию служат именно для них.

16 августа, день святого Роха – особенный день. На литургии вместе с верующими – их домашние питомцы. Торжественную церемонию священник проводит по всем канонам.

"Пусть Бог благословит каждого из вас! Вы все – божьи создания!" – Слова, которые провозглашает отец. Присутствующие внимательно слушают, потом – выстраиваются в очередь. Служитель церкви обильно кропит святой водой собачек, котиков и их владельцев.

"Я принес на церемонию двух своих собак и трех кошек. Я бы очень хотел, чтобы люди не лишались своих домашних любимцев. Эти четвероногие друзья должны быть в семье, а не слоняться голодные на улицах", – рассказал один их прихожан.

Проблема бездомных животных в настоящее время в стране стоит очень остро. Это явление крайне негативное, говорят зоозащитники.

Ранее сообщалось, что в Украине владельцев домашних животных обяжут регистрировать своих питомцев.

Напомним, Ватикан сделал заявление по священникам-педофилам в США.