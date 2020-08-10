В стычках в Минске ранили водителя автобуса: мужчина истекает кровью (видео)

В Минске и других городах Беларуси продолжаются стычки с силовиками.

Серьезные ранения получил водитель автобуса Сибилев Павел возле кинотеатра "Аврора" на улице Пушкинской в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

На фото и видео мужчина истекает кровью. Прохожие пытаются оказать ему первую медицинскую помощь.

По предварительной информации, мужчина получил ранения в ногу из-за взрыва гранаты.

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Видео: t.me/tutby_official

Напомним, что после оглашения официальных результатов выборов 9 августа в десятках городов Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. В ответ милиция применила дубинки и резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Задержаны более трех тысяч человек, ранения получили более 50 протестующих и около 40 правоохранителей. Также сообщалось о погибшем противнике режима.

Мы сообщали, что белорусские силовики заблокировали центр Минска: противники Лукашенко переходят к "плану Б".

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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