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В Судане объявили о всеобщей забастовке после провала переговоров

27 мая, 23:39

В Судане оппозиция объявила о всеобщей забастовке после приостановки диалога с военными

Фото: AFP

В Судане оппозиция, альянс "За свободу и перемены" объявила о проведении всеобщей забастовки после приостановки переговоров с представителями переходного военного совета страны. Об этом заявил телеканал Al Jazeera.

Суданская оппозиция сообщила, что "приняла решение о проведении забастовки после замораживания диалога, который проходил между альянсом и военными властями". Альянс обвинил военных в попытке закрепить за собой "большинство в будущих представительных структурах власти в стране" и предупредил о возможности усиления акций гражданского неповиновения. "Если власть в стране не будет передана гражданским лицам, мы продолжим усиливать акции протеста по всей стране", — говорится в заявлении оппозиции.

Забастовка, намеченная на вторник, будет охватывать многие сектора экономики, в том числе электроснабжение, транспорт, включая авиационный, сферу образования. К акции протеста присоединятся работники судебных органов, банков, других финансовых учреждений и средств массовой информации. В забастовке, по данным альянса, примут участие и медицинские работники частных клиник,

Главной целью массовых выступлений, как объявил альянс "За свободу и перемены", является "удовлетворение всех требований суданского народа, главное из которых — передача власти гражданским лицам".

Ранее военный совет заявил, что готов в течение ближайших трех месяцев сформировать гражданский кабинет министров. Но он согласен предоставить членам оппозиционного альянса "За свободу и перемены" лишь часть мест в представительных органах власти.

Напомним, что ранее после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране группа солдат во главе с министром обороны, генерал-лейтенантом Авадом бен Ауфом, арестовала президента Омара аль-Башира по обвинению в коррупции и развязывании гражданской войны.

Сейчас он и еще несколько его соратников находятся в столичной тюрьме.

Впрочем, протестующие требуют как можно быстрее провести честные выборы, так как не хотят, чтобы одного диктатора заменил другой. Также люди требуют к началу гонки передать власть парламенту.  Участники забастовки добиваются выполнения армией всех выдвинутых оппозицией требований — передачи управления гражданским властям и искоренения из руководящих органов всех представителей бывшего режима. 


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ТАСС

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